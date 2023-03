Milano, sostanza urticante alla scuola media: duecento evacuati

Duecento tra studenti, docenti e personale amministrativo sono stati fatti evacuare dalla scuola media Quasimodo in zona Greco a Milano. Intorno alle 10 alcuni ragazzi hanno iniziato ad accusare difficolta' respiratorie verosimilmente per una sostanza urticante diffusa nell'aria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'ufficio volanti della questura, su segnalazione dell'Areu. Solo un studentessa di 11 anni e' stata portata in ambulanza in codice verde alla clinica Citta' Studi per una lieve intossicazione. Dopo il via libera dei Vigili del fuoco tutti gli evacuati sono stati fatti rientrare nella scuola.