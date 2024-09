Milano: sparò al fratello per vendicare la madre aggredita, arrestato un 46enne

Milano: spara al fratello per vendicare la madre aggredita, arrestato un 46enne

A Milano, in via Lorenteggio, un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver sparato al fratello in seguito a un'aggressione subita dalla madre. Il drammatico evento è avvenuto la mattina del 7 giugno, quando la situazione familiare è degenerata in violenza. La vittima, un 32enne con precedenti per furto e danneggiamento, avrebbe aggredito la madre, scatenando la furia del fratello maggiore. Quest'ultimo, armato di pistola, ha colpito il fratello alla coscia sinistra nel cortile di casa, causando una frattura al femore. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo, dove è stato operato.

Indagini complesse e reticenze familiari

La polizia ha arrestato il 46enne, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico, con l'accusa di lesioni gravi e porto abusivo d'arma. Gli investigatori hanno dovuto affrontare la reticenza dei familiari nel collaborare, ma sono riusciti a ricostruire i fatti grazie a filmati di sorveglianza e testimonianze raccolte sul posto.