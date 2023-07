Milano, sparatoria a Baggio, 24enne ferito di striscio da una pallottola

Cinque poliziotti di Verona arrestati per violenze sui detenuti

Sparatoria a Baggio, 24enne ferito di striscio da una pallottola

Indagini aperte sulla sparatoria avvenuta poco dopo le 20 d ieri sera in via Cusago, nel quartiere di Baggio. Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito di striscio a una gamba da un proiettile, sembra al culmine di una lite scoppiata tra giovani della scena rap milanese. Quando la polizia è arrivata l’aggressore era fuggito. Il ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Baggio, lite negli spazi dell'etichetta musicale “Milano Ovest”

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tutto è avvenuto negli spazi che ospitano l’etichetta musicale “Milano Ovest”, nota per essere la casa discografica del rapper Shiva, 23 anni, originario di Corsico, oltre 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.