Milano: sparatoria in viale Marche, un ferito

Un uomo di 40 anni con diversi precedenti alle spalle è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma fuoco esplosi in viale Marche, all'angolo con via Bellinzaghi.

Sparatoria in viale Marche: in corso le indagini per identificare l'autore

L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato portato in codice in giallo al Niguarda. Sono ora in corso le indagini per identificare l'autore, capire dinamica e risalire al movente.