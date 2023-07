Milano, spari nella notte a Nolo: "E' per il matrimonio di un amico"

Residenti del quartiere Nolo a Milano svegliati nella notte tra domenica e lunedì da sei colpi di pistola. L'allarme è scattato in piazza Morbegno, la Polizia si è messa sulle tracce di un paio di auto dalle quali sembravano essere stati esplosi i colpi. Poco dopo è stata fermata una Seat Ibiza con a bordo quattro giovani, italiani di origini egiziane. Hanno spiegato che stavano sparando in aria con una scacciacani per celebrare il matrimonio di un amico.

La resistenza a pubblico ufficiale ed il danneggiamento di un'auto della Polizia

In auto, come riferisce Milano Today, oltre a due scacciacani anche una mazza da baseball. I dettagli sono ancora al vaglio: un 25enne è stato denunciato come sicuro autore di alcuni dei colpi esplosi, mentre un suo coetaneo ha finito per farsi arrestare per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo aver aggredito gli agenti e avere spaccato il vetro di una delle auto della polizia. Indagato per resistenza anche suo fratello. Il 19enne alla guida è stato infine denunciato per possesso d'armi.