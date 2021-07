Milano, spazi comunali a una onlus vicina a Lealtà Azione: è polemica

Milano, spazi comunali a una onlus vicina a Lealtà e Azione: è polemica

"Apprendo con molta rabbia che uno degli spazi dati in concessione all'interno del Municipio 8 è stato assegnato ad una Onlus facente parte dell'area neonazista riconducibile a Lealtà e Azione, uno dei gruppi di destra eversiva più pericolosi di Milano. Non solo trovo inaccettabile che a Milano organizzazioni di questo genere possano muoversi a piede libero, la beffa è che possano ottenere uno spazio comunale, uno spazio che merita di essere assegnato a quell'associazionismo di quartiere che fa bene alla nostra città e che anima contesti talvolta complessi come quello del Gallaratese. Il comune di Milano deve revocare immediatamente la concessione per destinarla all'utilizzo che merita, Lealtà e Azione non deve avere spazio nella nostra città". Così Gabriele Mariani, candidato sindaco di Milano in Comune e Civica AmbientaLista, sull'assegnazione di uno spazio in via Appennini alla onlus Bran.Co.