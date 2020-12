Milano, spopolano le "Scatole di Natale" da donare ai bisognosi

Sta diffondendosi rapidamente a Milano ed in provincia, grazie al passaparola sui social, l'iniziativa della "Scatola di Natale". La proposta è semplice: dentro una semplice scatola per scarpe, magari decorata e accompagnata da un biglietto, vanno posti un indumento caldo, un passatempo, un prodotto di bellezza ed un alimento goloso. Il materiale può quindi essere portato presso i punti raccolta delle associazioni o delle realtà che stanno decidendo di aderire all'iniziativa. Come racconta oggi Repubblica, ad importare a Milano l'idea è stata Marion Pizzato, che si è ispirata alle Boîtes de Noël già in uso in Alsazia. Al resto ci ha pensato il web. La pagina facebook "Scatole di Natale Milano" conta più di 10mila iscritti.