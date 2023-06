Milano, stangata Area C: da 5 a 7 euro. Ticket anche per Area B

Non solo l'aumento delle licenze dei taxi: il Comune di Milano sta definendo un "pacchetto mobilità" che potrebbe arrivare in Giunta già la prossima settimana. E che presenta novità decisamente poco gradite per gli automobilisti. E' previsto infatti un significativo aumento per i costi di ingresso nell'area C, che attualmente è di 5 euro ad accesso. Secondo quanto filtra da Palazzo Marino, non si raggiungerà il raddoppio paventato da alcuni qualche tempo fa, ma la Giunta potrebbe decidere di portare la tariffa a 7 euro.

Milano: verso un ticket d'ingresso anche per Area B

Novità anche per area B: se ora l'accesso è consentito gratuitamente alle auto che ne hanno diritto in base alla classe di emissioni a cui appartengono, anche questa potrebbe essere sottoposta all'acquisto di un ticket apposito, non diversamente da Area C. Completa il pacchetto anche l'idea di istituire il pagamento per i residenti in Area C del parcheggio della seconda auto. Prevista anche una delibera ad hoc per un nuovo bando dedicato ai monopattini.