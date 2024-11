Milano, Stash dei The Kolors derubato con la tecnica del gatto sotto l'auto

Antonio Fiordispino, in arte Stash, cantante dei The Kolors, è stato derubato il 14 novembre in corso di Porta Romana a Milano. Come riportato dall'Ansa, due ladri lo hanno distratto con una scusa - la presunta presenza di un gatto sotto la sua auto - mentre risaliva sul suo Suv. Approfittando del momento, gli hanno sottratto uno zaino contenente quattro orologi di valore, un computer e alcuni effetti personali.

I ladri individuati in meno di un giorno dalla Squadra Mobile

La Squadra Mobile di Milano ha impiegato meno di un giorno per individuare i responsabili, un 50enne anglo-algerino con precedenti e un 27enne marocchino, entrambi irregolari in Italia. Gli orologi, nascosti all'interno di una lavatrice, sono stati recuperati in un appartamento di via Civitali insieme al resto della refurtiva. I due uomini sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione.

Gli investigatori stanno ora verificando se il modus operandi utilizzato dai ladri sia stato impiegato anche per derubare altri individui facoltosi, frequentatori di hotel e boutique di lusso nel capoluogo lombardo.