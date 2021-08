Milano: strage di piazzale Loreto, il ricordo a 77 anni di distanza

Il 10 agosto per Milano non è una giornata qualsiasi. Il 10 agosto è infatti la data dell'eccidio di 15 martiri della Resistenza avvenuto pubblicamente in piazzale Loreto. "La mattina del 10 agosto 1944, a Milano, quindici tra partigiani e antifascisti vennero prelevati dal carcere di San Vittore e portati in Piazzale Loreto, dove furono fucilati da un plotone di esecuzione composto da militi della legione «Ettore Muti» agli ordini del capitano delle SS Theodor Saevecke, noto in seguito come boia di Piazzale Loreto. La strage fu perpetrata come rappresaglia per un attentato consumato il 7 agosto 1944 contro un camion tedesco. Nell'evento, in cui non rimase ucciso alcun soldato tedesco. Il comandante dei Gap, Giovanni Pesce, negò sempre che quell'attentato potesse essere stato compiuto da qualche unità partigiana", ricorda su FB il consigliere comunale e Presidente della commissione Cultura del Comune, Angelo Turco.

"Dopo la fucilazione eseguita da membri della Muti - avvenuta alle 06:10 - i cadaveri furono lasciati esposti sotto il sole per tutta la giornata, a scopo intimidatorio: la piazza era luogo di passaggio per migliaia di operai diretti alle fabbriche di Sesto San Giovanni. I corpi rimasero circondati da membri della Muti che impedirono persino ai parenti di rendere omaggio ai propri defunti. Secondo numerose testimonianze, i militi insultarono ripetutamente gli uccisi e i loro congiunti accorsi sul luogo", aggiunge Turco.

"Nel 77esimo anniversario dell’Eccidio, rendiamo omaggio alla memoria dei 15 Martiri di Piazzale Loreto. Ora e sempre, #Resistenza", conclude Turco.