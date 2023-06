Milano, stranezze di inizio estate: piove a ciel sereno

Stranezze del clima a Milano. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 giugno, attorno alle 18, in corso Buenos Aires sono cadute gocce di pioggia dal cielo nonostante fosse sereno con pochissime nuvole. E il sole splendente. Un fenomeno che spesso porta alla comparsa di un arcobaleno, se il sole è abbastanza alto.

Perché piove con il sole?

Succede perché la terra ruota e la posizione del sole non è necessariamente perpendicolare alla nostra posizione. Se le nuvole dal quale avviene la precipitazione sono sopra di noi e il sole non si trova dietro le nuvole ecco che piove con il sole. Come accaduto oggi a Milano.

Milano, il meteo dal 16 al 18 giugno: weekend di fuoco

Intanto, come riporta Ilmeteo.it, è atteso un fine settimana di fuoco. Per le giornate di venerdì, sabato e domenica è previsto caldo fino a 30 gradi.