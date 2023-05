Milano, studentessa investita da un'auto: è in gravi condizioni

Una studentessa di 17 anni e' stata investita poco prima delle 7.45 in viale Legioni Romane a Milano. La giovane donna e' stata trasportata in codice rosso dall'Areu all'ospedale Niguarda. Il conducente dell'auto si e' subito fermato per prestare i primi soccorsi. Gli agenti della Polizia locale stanno vagliando la telecamera installata nell'auto. Da una prima ricostruzione sembra che la ragazza abbia attraversato la strada in un punto in cui non c'erano le strisce pedonali. Iscriviti alla newsletter