Il manifesto che evoca Banksy in Duomo a Milano (foto: gario8 via Instagram)

Milano, sul Duomo spunta un maxi poster con il nome di Banksy



Potrebbe essere la pubblicità del nuovo programma di Alessandro Cattelan su Netflix: "Una semplice domanda". Oppure potrebbe avere a che fare con l'apertura della mostra "The world of Banksy - The Immersive experience", oggi al Teatro Nuovo di Milano. Da ieri un mega cartellone bianco è comparso su un lato del Duomo di Milano, recante la scritta "Banksy are you happy?", ovvero "Banksy sei felice?". Il mega manifesto ha naturalmente attirato l'attenzione di tutti i passanti.