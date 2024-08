Milano: Suv travolge un ciclista e scappa, l'ipotesi di una gara di velocità

Caccia al Suv killer di Piazzale Abbiategrasso

La polizia locale di Milano è in piena attività per rintracciare il conducente di un Suv che, domenica mattina intorno alle 4, ha travolto un ciclista in Piazza Abbiategrasso, senza fermarsi a prestare soccorso. Il giovane, ancora non identificato e privo di documenti, è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Il SUV, trovato abbandonato poco distante dal luogo dell'incidente, mostra segni compatibili con l'impatto, e gli investigatori ipotizzano che il conducente possa essere fuggito a bordo di un'altra auto. Le telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze di alcuni cittadini sono al vaglio degli inquirenti per ricostruire l'accaduto.

Indagini in Corso: Ipotesi di Gara di Velocità

Le indagini stanno seguendo diverse piste, tra cui quella di una possibile gara di velocità tra due Suv, di cui uno ha travolto il ciclista, presumibilmente di origini straniere e di circa trent'anni. Il conducente del SUV coinvolto avrebbe abbandonato il veicolo dopo l'incidente e si sarebbe dato alla fuga a bordo dell'altro mezzo. La polizia sta analizzando i filmati delle telecamere lungo il percorso e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. Come riporta Repubblica, alcune prove suggeriscono un possibile collegamento con il campo nomadi di via Chiesa Rossa, complicando ulteriormente l'indagine, che rimane aperta con diverse posizioni sotto esame.