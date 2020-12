Milano, svuotano due estintori contro un autobus

Hanno scaricato due estintori contro un autobus della linea 74 per divertimento: è accaduto domenica sera nel quartiere Barona, all'altezza di via San Vigilio. Cinque o sei ragazzi sono riusciti ad allungare il tubo con l'erogare per infilarlo all'interno del mezzo e spruzzare la polvere bianca, ma quasi subito il conducente è riuscito a chiudere la porta. Il gruppo ha proseguito la propria opera investendo dall'esterno l'autobus con la nuvola bianca. Poi la fuga, non prima di avere pubblicato il video dell' "impresa" su Instagram. Si tratterebbe di ragazzi vicini alla gang Cap20142, ha riferito al quotidiano Il Giorno Fabiola Minoletti, vice-presidente del Coordinamento comitati milanesi.