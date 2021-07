Milano, Symbiosis di Covivio accoglierà la sede di Lvmh Italia



Covivio ha firmato con Lvmh Italia un accordo di pre-letting per due piani uffici, oltre ad ampie terrazze, del Building D di Symbiosis, il business district in fase di realizzazione situato nella zona sud di Milano, nell’area limitrofa a Fondazione Prada e allo Scalo di Porta Romana. Il contratto di locazione ha una durata di 10 anni. Lo riferisce una nota.



La porzione dell’immobile in cui Lvmh Italia trasferirà la propria sede accoglierà i 170 dipendenti dell’azienda a partire dall’inizio del 2022. Grazie all’accordo stipulato con Lvmh Italia l’edificio, che sarà completato entro la fine dell’anno, ha raggiunto un tasso di pre-letting del 72%, diventando già headquarter di multinazionali di primario standing. L’edificio di Covivio è stato scelto dalla multinazionale francese per i suoi elevati standard di comfort e per l’identità green che si declina nella presenza di terrazze ai piani e aree verdi comuni. Sarà, inoltre, certificato LEED Core & Shell score Platinum e punterà a ottenere la certificazione WELL Core minimo score Bronze. Inoltre, sarà uno dei primi edifici a ottenere il rating WELL Health Safety che garantisce agli occupanti l’adozione di misure a tutela della salute e della sicurezza.