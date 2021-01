Milano, “Tampone Solidale” alla casa di accoglienza Fiorucci



Medici Volontari Italiani in collaborazione con l'associazione Cultura&Solidarietà e con il contributo di Cattolica Assicurazioni organizza la giornata del “Tampone Solidale”. Grazie ad un team di professionisti altamente qualificati e l'utilizzo di un camper itinerante, anche chi non può permetterselo, potrà controllare di non aver contratto il Covid 19.



L'appuntamento è oggi, 14 gennaio alle ore 18, il camper di Medici Volontari Italiani si recherà presso la casa di accoglienza Fiorucci di via Pollini 4 a Milano, dell'organizzazione dei City Angels, per effettuare gratuitamente i tamponi agli ospiti della struttura. Una giornata all'insegna della solidarietà in un momento cosi difficile per il paese intero.