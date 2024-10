Milano, tassista ubriaco con due clienti a bordo forza un posto di blocco





Tassista con due clienti a bordo forza un posto di controllo dei carabinieri a Milano. Ne è seguito un inseguimento al termine del quale il 45enne, che si è poi scoperto essere ubriaco, in possesso di droga e con la patente revocata quattro anni fa, è stato bloccato e denunciato. I fatti nella notte tra mercoledì e giovedì. Il tassista è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ubriachezza e possesso di droga. Verso le 3 di notte il taxi è stato fermato nel sottopassaggio in viale Don Sturzo, in zona Garibaldi. Prima il guidatore ha fatto finta di collaborare, poi ha ingranato la marcia ed è fuggito. L'inseguimento, riferisce Ansa, è terminato in piazza IV novembre, nei pressi della Stazione Centrale.