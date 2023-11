Milano: Teatro alla Scala, con la Prima Diffusa diretta proiettata in 35 posti

Teatro alla Scala, con la Prima Diffusa diretta proiettata in 35 posti

"Prima Diffusa è ormai uno dei palinsesti storici tra i molti promossi dal Comune di Milano e partecipati da istituzioni, fondazioni, enti, soggetti pubblici e privati - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Un modello culturale consolidato che tuttavia continua a conquistare nuovo pubblico, nuovi spazi non tradizionali e nuovi quartieri cittadini con spettacoli, approfondimenti, concerti e letture. In particolare, Prima Diffusa ha il grande merito di coinvolgere tutti i milanesi nell'evento piu' internazionale della citta', facendoli sentire immersi nella stessa luce del Teatro alla Scala. Un progetto voluto sin dalla prima edizione insieme a Edison, partner 'illuminato' che ha fatto della sostenibilita' la sua cifra aziendale, e realizzato con la preziosa collaborazione del Teatro alla Scala e della RAI".

Portare l'opera della Prima a tutta la città e ai visitatori

"Siamo felici di portare nuovamente l'opera della Prima a tutta la Citta' di Milano, ai milanesi e ai suoi visitatori. Per noi Prima Diffusa rappresenta un'occasione prestigiosa per testimoniare in modo molto concreto quanto crediamo ai valori di inclusione e sostenibilita' sociale - dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison -. Prima Diffusa e' il frutto della collaborazione con il Comune di Milano e con il Teatro alla Scala con cui condividiamo questi stessi valori. Ci hanno ispirato quando l'abbiamo resa possibile insieme per la prima volta, ormai tredici anni fa, e continuano ad accomunarci". Saranno circa 10mila i posti disponibili nelle oltre 35 sedi di proiezione, confermando Prima Diffusa un grande progetto di inclusione culturale sul territorio e nei luoghi dove la cultura spesso fatica ad arrivare, come le case di accoglienza e le carceri. Confermato anche quest'anno il grande schermo all'Ottagono. Le proiezioni del 7 dicembre, con inizio alle ore 18 in contemporanea con il Teatro alla Scala, sono rese possibili dalla collaborazione con Teatro alla Scala e Rai, che cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite.