Milano, tenta di rubare un cane in strada. Ma l'animale reagisce e... VIDEO

Milano, tenta di rubare un cane davanti a un negozio. Ma l'animale reagisce e...

"Dopo il tentato rapimento di un bimbo, un altro inquietante episodio di giorno in pieno centro a Milano. Con quale coraggio si può solo pensare di prendersela con bambini e amici a quattro zampe?". Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini su Instagram ha commentato il video da lui condiviso su Instagram e postato originariamente sui canali social di Milanobelladadio, in cui si vede una persona tentare di rubare un cane lasciato fuori da un negozio. Solo la resistenza opposta dal cane stesso, che ha attirato la curiosità di alcuni passanti, ha costretto l'uomo a desistere e ad allontanarsi. "Pene certe ed esemplari per questi criminali" chiede il leader della Lega.