Milano, tentato furto in auto per Corrado Tedeschi: la denuncia

"Avevo parcheggiato la macchina in Via Durini, centro che più centro non si può. A un certo punto ho sentito uno che mi bussava sul finestrino, quello dalla parte della guida.“ Inizia così il racconto video in cui il presentatore Corrado Tedeschi spiega il tentativo di furto subito a Milano (e condiviso sulla pagina Instagram MilanobelladaDio). E prosegue: "Io, dato che avevo sentito parlare di questa tecnica, non ho aperto il finestrino e mentre ero voltato verso questo qua, uno dall’altra parte apriva la portiera per prendere uno zainetto che avevo messo sul sedile. Ora io questo video lo faccio per mettervi in guardia, per chi non lo sapesse”. E ancora: “Salite in macchina e chiudetevi dentro, poi se vi bussano sul finestrino non aprite per nessuna ragione… Lo faccio per voi, mi raccomando state attenti, questa è la città”.





De Corato: dopo tentato furto a Tedeschi Sala dica cosa fa

"Sala, che continua a dichiarare 'non ci dormo la notte, sono consapevole della delicata situazione a Milano' cosa aspetta a intervenire e a intraprendere azioni concrete in ambito di sicurezza? Ma il suo delegato Franco Gabrielli, incaricato lo scorso 2 ottobre, che cosa sta facendo? Quali azioni concrete sta mettendo in atto? Se c'e' batta un colpo. Nel frattempo in citta' aumentano le violenze, stupri, scippi, furti e aggressioni". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando denuncia sui social del presentatore Corrado Tedeschi.