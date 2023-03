Milano, tentato omicidio in Stazione Centrale: arrestato 29enne

Ieri sera, intorno alle 23:30, la Polizia ha arrestato in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, un cittadino gambiano di 29 anni, irregolare sul territorio e con precedenti, per tentato omicidio nei confronti di un cittadino somalo di 32 anni, colpito piu' volte con un piccolo coltello. La vittima, che ha provato a difendersi con un coccio di bottiglia, e' stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli dove si trova ancora ricoverata, ma non risulta in pericolo di vita. L'aggressore invece e' stato condotto a San Vittore