Milano, torna a teatro Pretty Woman: sconti e obiettivo 100mila presenze

Milano, torna Pretty Woman a teatro e punta a 100mila presenze. Da venerdì 11 a domenica 27 febbraio al Teatro Nazionale di Milano sarà riproposta a grande richiesta una serie di repliche del musical che da settembre ha macinato la cifra record di oltre 80mila spettatori.

Pretty Woman al teatro Nazionale di Milano: biglietti in sconto

Stage Entertainment, gruppo internazionale che gestisce il Nazionale e il Lirico di Milano, ha deciso di ‘scontare’ i biglietti del 30% con una promozione speciale per San Valentino.

“Lunedì 14 febbraio – spiega il direttore Matteo Forte - il costo del biglietto sarà ‘ribassato’ del 50%, in pratica ogni coppia potrà assistere allo show al prezzo di un solo ingresso”. “Il successo di ‘Pretty Woman – prosegue Matteo Forte – ha un doppio significato: innanzitutto che la qualità del prodotto paga sempre ed è fondamentale per ottenere risultati importanti. E, poi, che anche in periodo difficili come quelli che stiamo vivendo e soprattutto abbiamo vissuto, il nostro coraggio e spirito d’impresa sono risultati vincenti, come testimoniato dal successo di pubblico”.