Milano, tornano le proteste contro la DAD: occupato il Liceo Carducci

Tornano le proteste contro la didattica a distanza. Una trentina di studenti ha occupato questa mattina il cortile del liceo classico Carducci di via Beroldo in zona piazzale Loreto. I ragazzi hanno appeso ai cancelli una bandiera pirata con il teschio all’interno di un monitor e due matite incrociate sotto. “Vogliamo tornare a sQuola” e “Diseguaglianza a distanza” si legge sugli altri striscioni appesi.

“Non abbiamo elementi per valutare l’attuale situazione pandemica, puntiamo il dito rispetto ai problemi strutturali della scuola che persistono da anni e che sono stati messi alla luce dal Covid-19 – ha spiegato Arianna, una delle studentesse -. Abbiamo aule inagibili, docenti precari e classi di 27 alunni, come si può pensare di fare lezione in questa maniera?”. L’occupazione - riporta Mianews - dovrebbe terminare nel tardo pomeriggio di oggi.