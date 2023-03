Milano tra furti, ronde e borseggi: rapinato anche l'ex Gf Donadei

"Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro”: inizia così il racconto shock sui social di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne appena eliminato dal Grande Fratello Vip. Il furto è avvenuto in un locale nel centro di Milano. Donadei ha aggiunto: “Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata”.

Ma la colluttazione è terminata con una amara sorpresa per l'ex tronista: solo quando i giovani se ne sono andati, si è accorto di non avere più la collana al collo: "Sì!”. Ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”.

Borseggiatrici in metro, le ronde del Comitato sicurezza per Milano

Furti e scippi a Milano restano dunque sotto i riflettori. In primo piano in queste settimane in particolare le borseggiatrici attive alle fermate delle linee metropolitane, con i frequenti servizi di Striscia la Notizia e le polemiche politiche per l'abitudine di alcuni pendolari di inviare le immagini delle borseggiatrici alla popolare pagina social MilanoBelladaDio. Quantomeno, sulle banchine della metro sembra essere cresciuta ancora di più l'attenzione dei passeggeri al fenomeno. Ma l'attenzione e la tensione restano alte.

Recentemente "Zona Bianca" ha ospitato Matthia Pezzoni, presidente del Comitato sicurezza per Milano che ha avviato un servizio volontario di ronde contro le borseggiatrici: "Ho visto che nessuno interveniva, le forze dell'ordine avevano le mani legate e ho deciso di mettermi in prima linea a segnalare queste persone che rubano tutti i giorni", ha spiegato.