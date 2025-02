Milano: tra moda e gusto arriva la pizza d'autore di Alessandro Enriquez

Milano: tra moda e cibo arriva la pizza d'autore di Alessandro Enriquez

Moda e cucina si incontrano per celebrare la tradizione italiana attraverso la creatività: lo stilista Alessandro Enriquez, noto per il suo iconico stile colorato e irriverente, firma una pizza speciale in collaborazione con Modus. Il piatto nasce dall’incontro tra il DNA di Enriquez e l’arte della pizza di Paolo De Simone, in una sinergia che esalta gusto ed eleganza: una pizza margherita d’autore, a righe, ispirata alle iconiche strisce bianche e rosse del designer.

Con Paolo De Simone per trasformare lo stile in sapore

La regina delle pizze, la Margherita, dunque, si veste Enriquez, in una creazione unica in cui il gusto incontra la moda per un omaggio alla più amata, più fotografata e più scelta di sempre. I suoi colori, il bianco della mozzarella, il rosso del pomodoro, rappresentano l’incontro tra l’essenza di Modus e le creazioni di Alessandro Enriquez. L’ispirazione arriva dalla sua iconica t-shirt a righe bianche e rosse, proprio come il pomodoro e la mozzarella che si fondono sulla pizza sulla quale è stato ricreato lo stesso disegno, trasformando gli ingredienti in stile e lo stile in sapore. I prodotti scelti sono sempre rigorosamente cilentani: la salsa, più densa e concentrata, stria la pizza con un colore intenso e un gusto deciso. La mozzarella di Agerola, fresca e turgida, completa l’equilibrio perfetto. L’impasto poi, creato da Paolo De Simone con una selezione di farine, segue la tradizione con un pre-fermento biga e una lunga lievitazione, di circa 48 ore, e un’idratazione tra il 70% e il 75%, e raggiunge una consistenza che ricorda la lavorazione del pane. Uno stile amato da Paolo De Simone, maestro pizzaiolo di origine cilentana, e punto di riferimento nel mondo della pizza e della gastronomia milanese con i suoi quattro locali Modus Milano. Profondamente legato alle radici del suo territorio, porta avanti con passione la tradizione della Dieta Mediterranea, di cui il Cilento è la culla storica. Ambasciatore di questa filosofia alimentare, De Simone valorizza ingredienti genuini e tecniche tradizionali, combinando sapienza artigianale e ricerca dell'eccellenza. La sua pizza rappresenta un equilibrio perfetto tra gusto e benessere, incarnando i principi di una cucina sana e sostenibile che per l’occasione sposa la moda italiana di Alessandro.

La pizza di Enriquez è un omaggio al gusto e alla moda italiane

Con questa iniziativa, Enriquez conferma la sua visione creativa e la capacità di reinterpretare la tradizione italiana con il suo inconfondibile tocco, valorizzando la cultura tricolore: un omaggio al gusto e alla moda in cui il cibo diventa espressione di creatività. Dal 15 Febbraio la margherita a righe, Modus Enriquez, sarà disponibile in tutti i ristoranti Modus in Italia.