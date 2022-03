Milano, tram deraglia sulla linea 16

Incidente ieri a Milano sulla linea 16, un tram è uscito dai binari nella tratta tra Umbria e via Comelico, a Milano. Non ci sono stati feriti. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale di Milano insieme ad Atm, l'azienda dei trasporti milanesi per i controlli del caso.



Milano, tram deraglia: cause da accertare

Da quanto si apprende vi sarebbe stato uno sviamento del secondo carrello del Tram, che sarebbe uscito dalla sua sede. La dinamica è ancora da accertare e si attendono le verifiche sia al livello del binario che di linea aerea.