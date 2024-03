Milano: trapper Shiva a processo per tentato omicidio

Va a processo il trapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, che la sera dell'11 luglio 2023 ha esploso 5 colpi di pistola nei confronti di due fighter di MMA che gli hanno teso un agguato nel cortile dell'etichetta discografica 'Milano Ovest' di via Cusago a Settimo Milanese (MI). La gip di Milano Stefania Donadeo ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dalla pm Daniela Bartolucci per tentato duplice omicidio.

Per la difesa Shiva avrebbe sparato i colpi non per uccidere

Arrigoni è difeso dagli avvocati Marco Campora e Daniele Barelli. Il processo davanti all'ottava sezione penale del Tribunale si aprira' il prossimo 17 aprile. Secondo la versione difensiva, Arrigoni avrebbe sparato i colpi non per uccidere, ma in reazione all'aggressione subita dai due lottatori di MMA poi feriti alle gambe. L'aggressione è da inserire nel contesto della faida tra la 'Santana gang' di cui 'Shiva' è il leader, e crew rivale 'SevenZoo' di San Siro, capeggiata dal trapper Rondo da Sosa, già coinvolto in altre inchieste della Procura di Milano.