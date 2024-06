Milano: trapper Simba la Rue condannato in appello a 3 anni e 9 mesi

MIlano, il cantante era stato condannato a 4 anni

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto leggermente la condanna al trapper Simba La Rue, alias di Mohamed Sadia Lamine per le due presunte aggressioni, avvenute tra il marzo e il giugno 2022, nell'ambito di una faida con la banda rivale capeggiata dal trapper padovano Baby Touche'. In primo grado con il giudizio abbreviato il cantante 22enne era stato condannato a 4 anni mentre le giudici della terza penale Gazzaniga-Re-D'Addea, nell'escludere un'aggravante hanno rideterminato la pena in 3 anni, 9 mesi e 10 giorni.

Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto le proposte di concordato in appello, a pene inferiori ad un anno per Simba La Rue. L'accordo raggiunto dall'avvocato Niccolo' Vecchioni con il sostituto pg Massimo Gaballo prevedeva una pena di 8 mesi facendo cadere il reato piu' grave della rapina. Dopo il rigetto delle giudici di secondo grado, il rappresentante della procura generale aveva comunque chiesto una condanna identica a quella della proposta di concordato.