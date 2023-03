Milano, tre arresti per rapine in sale slot

Rapinavano gioiellerie, centri scommesse, sale slot: i carabinieri di Rho, in provincia di Milano, hanno arrestato tre persone di 35, 28 e 25 anni, ritenute responsabili di sei rapine, commesse tra Rho, Lainate e Caronno Pertusella, per un bottino complessivo di 353mila euro. I tre rapinatori sono accusati di rapina in concorso aggravata, ricettazione, detenzione illegale di arma, lesioni personali.Le indagini condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Rho, coordinate dalla Procura della Repubblica VII° Dipartimento, sono iniziate in seguito alla rapina del november scorso, in un centro scommesse di Lainate.

L'analisi dei filmati dei giorni precedenti portava gli operanti a convergere le attenzioni investigative su due soggetti pregiudicati con fisionomia simile a quelle dei due rapinatori.La conferma della loro identità e della loro complicità è arrivata con la rapina del 15 gennaio scorso in una gioielleria all'interno del Rho-Center. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono risaliti a una macchina normalmente in uso ai due rapinatori. Sono state le successive intercettazioni che hanno consentito di risalire a un terzo complice di 28 anni, incensurato, presente in tutte le rapine. In quella circostanza i tre, dopo aver commesso la rapina, hanno dato fuoco a due ciclomotori proventi di furto con i quali era stata commessa l'azione delittuosa. Questo particolare veniva cristallizzato da una telecamera di videosorveglianza posta nel parco comunale "Luigi Pirandello" di Rho.