Milano, tre frati positivi: chiesa chiusa per Covid. VIDEO

Milano, tre frati positivi: chiesa chiusa per Covid

Chiesa chiusa per Covid: succede nella parrocchia della Beata Vergine immacolata e Sant'Antonio di viale Corsica 68, Milano, dopo che tre frati, tra cui il parroco, sono risultati positivi. Stop a messe, catechismo, attività oratoriali e servizi per i bisognosi. Sul portone sbarrato della chiesa c'è l'avviso firmato dal parroco Padre Franco Giraldi e dei frati: "Carissimi tutti, a seguito di un’indagine preventiva per escludere un possibile contagio da Covid 19, tre frati della nostra parrocchia hanno avuto esito positivo. Al momento è sospesa la celebrazione della Santa Messa ma ci stiamo già adoperando per cercare una soluzione che garantisca la ripresa in assoluta sicurezza".

L'invito ai fedeli venuti in contatto con i tre religiosi è a "porre una particolare attenzione qualora manifestassero sintomi della malattia. Sono particolarmente dispiaciuto del disagio imprevisto e non voluto e mi auguro che nessuno venga coinvolto. Per il momento stiamo bene e attendiamo il tempo di quarantena necessario per verificare la completa guarigione. La chiesa rimane chiusa semplicemente perché ci è impossibile aprirla e officiarla; se ci fossero degli aiuti esterni provvederemo a riaprire. Vi ringrazio della pazienza e chiedo per noi tutti una preghiera". L'invito è a seguire la messa in tv perchè le chiese del circondario non possono sostenere un numero maggiore di persone.