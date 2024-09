Milano, tre giovani morti nell'incendio di un emporio cinese

Tragico incendio nella notte in un emporio di articoli cinesi in via Cantoni a Milano. Nel rogo sono morti tre giovani, tutti di nazionalità cinese. Si tratta di due fratelli di 17 e 19 anni e di una persona di 24 anni. L'incendio è divampato alle 23, sul posto cinque mezzi del comando di Milano che hanno domato le fiamme per tutta la notte.

Le vittime non hanno avuto vie di fuga: sono state trovate in bagno

L'edificio, di 700metri quadri, è circondato da altri capannoni di tipo industriale. Secondo quanto apprende LaPresse, l'emporio aveva un unico accesso e l'ipotesi, al momento, è che divampato l'incendio, le vittime non avessero altre vie di fuga. I tre giovanissimi hanno provato a cercare riparo in bagno. Sul posto il Nia, il Nucleo investigativo antincendio per fare luce sulle dimaniche di quanto accaduto.

Non è esclusa l'ipotesi di un rogo doloso

Non è esclusa l'ipotesi di un rogo doloso. Da indiscrezioni pare che i titolari dell'attività commerciale avessero ricevuto minacce. Sull'accaduto indagano i carabinieri.