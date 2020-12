Milano: Tribunale Sorveglianza, Antinori sconti condanna ai domiciliari



Severino Antinori, ginecologo e discusso "pioniere" della fecondazione assistita, potra' scontare agli arresti domiciliari per motivi di salute la condanna definitiva a sei anni e mezzo di reclusione per la rapina di ovuli a una giovane infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza del capoluogo lombardo, accogliendo la richiesta del suo collegio difensivo, dopo la decisione dello scorso fine novembre della seconda sezione della Corte di Cassazione, che ha ridotto per il medico la pena inflitta in appello dai giudici milanesi a sette anni e dieci mesi.



Antinori, oggi 77enne, era stato assolto da due capi di imputazione, la rapina del cellulare della giovane e la presunta tentata estorsione (in concorso con un altro imputato, pure lui assolto) ai danni di una coppia di clienti della clinica. Ha retto, invece, l'accusa principale, ovvero l'avere prelevato, nella primavera di quattro anni fa, i gameti a una ragazza di 23 anni che aveva denunciato di essere stata immobilizzata, sedata e poi costretta a subire l'intervento.