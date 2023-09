Milano, trovata in un appartamento bomba della seconda guerra mondiale

Una bomba a mano Scrm risalente alla Seconda guerra mondiale è stata trovata da una donna di 61 anni nell'abitazione, in via Olmetto, in centro a Milano, del padre morto di recente. L'ordigno bellico è stato preso in consegna dagli agenti della Questura che l'hanno affidato ai militari del Genio guastatori che lo faranno brillare in una zona incolta nei pressi di Rogoredo.