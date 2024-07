Milano, Truppo (FdI) presidente della Commissione di controllo manutenzioni

Era nato tutto con la proposta l'anno scorso di Riccardo Truppo Capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino di istituire una commissione d'inchiesta sulle case popolari che si era fermata a 17 firme di consiglieri comunali su 20 necessari. Da lì la battaglia per vedere riconosciuta la necessità di avviare un piano di ricognizione cittadino su di un tema tanto sentito dopo la tragedia dell'incendio della casa di cura di via dei Cinquecento dove persero la vita 6 persone con decine di feriti, e dopo la caduta di decine di alberi di alto fusto sempre nel luglio 2023. "La commissione tratterà argomenti di primo interesse per i cittadini- afferma Truppo- dalle strade allo stato manutentivo delle case popolari della citta. L'obiettivo è fornire ai consiglieri comunali e all'amministrazione comunale tutti gli strumenti per conoscere lo stato di salute della nostra città attraverso sopralluoghi e incontri diretti con i cittadini. Insomma, un modo per riaprire le porte di palazzo marino ad un ascolto continuativo"