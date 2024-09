Milano, turismo record senza stagionalità. Sala: "Aumentare tassa di soggiorno negli hotel a 4-5 stelle"

Negli ultimi anni, Milano ha visto una trasformazione radicale nel settore del turismo, grazie all’onda lunga dell’Expo 2015. Il sindaco Giuseppe Sala, durante una diretta social, ha sottolineato come il capoluogo lombardo abbia raggiunto cifre record, accogliendo milioni di turisti senza interruzioni stagionali. Nel 2023, la città ha attratto 8,5milioni di visitatori, con un trend positivo confermato anche nel 2024. A luglio di quest'anno, Milano ha stabilito un nuovo primato, con quasi 900mila arrivi in un solo mese. Sala ha evidenziato come la città si stia abituando a una media mensile di 750mila turisti, un numero che continua a crescere, consolidando Milano come una destinazione aperta e viva in ogni periodo dell’anno.

La tassa di soggiorno: un'opportunità per migliorare la città

Un tema al centro del dibattito è la possibile revisione della tassa di soggiorno per gli hotel a 4 e 5 stelle. Attualmente, Milano applica una tariffa inferiore rispetto a Roma, ma secondo Sala, l’idea di aumentarla potrebbe essere una soluzione per migliorare ulteriormente i servizi offerti. L’80% dei turisti è straniero e spesso appartenente a una fascia di alto reddito, il che rende plausibile un incremento senza incidere negativamente sulle presenze. Tuttavia, la decisione finale dipende dal governo centrale. Sala ha affermato che le eventuali risorse aggiuntive potrebbero essere impiegate per progetti che migliorino la vivibilità e l'attrattiva della città.

Sala: "Niente overtourism, Milano mantiene l’equilibrio"

A differenza di molte altre città europee, Milano non soffre ancora di overtourism, quel fenomeno in cui le folle rendono difficili gli spostamenti e soffocano le attrazioni locali. Sala ha sottolineato come il turismo milanese sia più gestibile e meno caotico, ma ha anche messo in guardia: la città deve prepararsi per mantenere questa qualità. È necessario lavorare su una migliore calendarizzazione degli eventi e sulla certificazione dei flussi turistici, affinché la crescita continui senza compromettere l’esperienza sia dei visitatori che dei residenti.

Oltre il centro: scoprire i quartieri di Milano

L’obiettivo futuro, secondo Sala, sarà spingere i turisti a esplorare i numerosi quartieri di Milano, andando oltre il centro storico. Ogni angolo della città offre esperienze uniche che meritano di essere scoperte, e il potenziale di questi luoghi è ancora in gran parte inesplorato dai visitatori. Il sindaco ha ribadito che Milano non solo ha bisogno dei turisti, ma anche di una strategia che promuova una permanenza più lunga e diffusa, in modo da valorizzare tutte le bellezze che la città ha da offrire.