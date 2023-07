Milano, tutti i municipi avranno almeno un ambulatorio

"Tutti i municipi avranno almeno un ambulatorio". Lo ha detto il direttore generale di Ats citta' metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, a margine della conferenza stampa sulla riorganizzazione della continuita' assistenziale della citta' di Milano. "Oggi abbiamo 8 ambulatori, alcuni Municipi non ne hanno disponibili. E abbiamo 6 postazioni di continuita' assistenziale", ha detto Bergamaschi. Il direttore parla di un potenziamento significativo grazie al quale "a settembre arriveremo ad avere 13 ambulatori dalle 9 a mezzanotte con fino a 17 medici in turno". Attualmente erano 11 i medici negli 8 ambulatori disponibili. "Apriremo 5 ambulatori andando a servire in modo capillare tutti i municipi, ha osservato. Dunque ci saranno piu' ambulatori aperti e "300 ore aggiuntive ambulatoriali rispetto alla situazione attuale".