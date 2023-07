Milano, ultimo giorno di proiezioni al Cinema Odeon

Ultimo giorno di programma cinematografica per l'Odeon, primo multisala della città di Milano che da martedì 1 agosto sarà chiuso per i lavori di ristrutturazione che porteranno alla nascita di un centro commerciale. La storica sala nata 94 anni, e la prima a divenire multisala con dieci diversi schermi e oltre 2mila posti a sedere, avvierà l'ultima proiezione oggi alle 22.45. Poi terminerà un'epoca.

L'accordo tra The Space Cinema e fondo Aedison

Come raccontato da Affaritaliani.it Milano, con 18 mesi d'anticipo sulla naturale scadenza del contratto di locazione, The Space Cinema e fondo Aedison hanno concordato il rilascio degli spazi per consentire il proseguimento della riqualificazione del palazzo. Il progetto è già noto da tempo: al piano terra sarà realizzato uno "spazio innovativo, un hub esperienziale" in cui al cinema The Space, che dovrebbe essere ricollocato al piano interrato, si affiancherà la nuova destinazione commerciale di Milano, con 5.000 metri quadri per lo shopping, i ristoranti, gli uffici come aveva spiegato una nota del Fondo Aedison gestito da Dea Capital Real Estate sgr. Progetto firmato da Cmr per portare a fianco del Duomo "un grande nome del lifestyle retail contemporaneo, protagonista del mondo fashion o tech, ma anche dell’automotive o dell’entertainment".