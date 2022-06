Milano: un giardino dedicato a Milk, attivista e icona LGBTQ

Venerdì il giardino di piazza Sei Febbraio sarà intitolato ad Harvey Milk, politico statunitense e militante del movimento di liberazione omosessuale, ucciso in un attentato nel 1978. Sulla sua vicenda è stato anche realizzato un apprezzato film, intitolato "Milk", con Sean Penn. L'iniziativa è stata proposta dai Sentinelli e ha raccolto il parere favorevole della maggioranza del Municipio 8, guidato dalla presidente Giulia Pelucchi. "Venerdì sarà un giorno importante per Milano. - scrive in un post Pelucchi - Avevamo presentato un Ordine del Giorno per intitolare il giardino ad Harvey Milk. L’opposizione aveva presentato 264 emendamenti proponendo 264 nomi di Papi al posto di quello di Milk". L'inaugurazione è alla 17 e parteciperanno, tra gli altri, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il presidente dell'Arcigay milanese Fabio Pellagatta.