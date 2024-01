Milano: un murale celebra Manzoni a 150 anni dalla morte

A pochi metri dalle acque del Naviglio Grande, sul ponte Guido Crepax, la street art racconta la cultura milanese con frammenti che richiamano il celebre romanzo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Amore, intrighi, duelli, rappresentati in un'unica grande opera murale ispirata ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, nell'anno della celebrazione dei 150 anni della sua morte. "I navigli sono una eccellenza del nostro territorio, per questo abbiamo deciso di renderli teatro delle eccellenze della nostra storia" dichiara Santo Minniti, Presidente del Municipio 6, che prosegue: "Dante, Leonardo, e adesso anche il grande scrittore Manzoni sono ricordati sui muri dei ponti che costeggiano il Naviglio per celebrare l'ingegno e la cultura italiana, consolidare la fiducia nelle nostre competenze e valorizzare l'ambiente che viviamo ogni giorno". E' un ponte dalla grande affluenza e passaggio quello di Guido Crepax, fino al mese scorso sporco e scrostato, oggi la tela di un'altra meravigliosa opera di street art. Si possono riconoscere i tratti stilistici degli artisti di 'We Run the Streets', autori di diversi murales a tema culturale nel Municipio 6, che dichiarano "Mario Jin, artista del collettivo, ha preparato la bozza per il murale celebrativo su Manzoni e il suo romanzo piu' conosciuto: I promessi sposi.

Naviglio: navigazione tra arte e bellezza, tra passato e futuro

La scelta stilistica segue l'impronta del murale di Dante sulla parete adiacente del ponte Crepax, ma in questo caso le figure dei personaggi dell'opera manzoniana si stagliano su uno sfondo grigio oro a colorazione astratta. Molte delle rappresentazioni dei personaggi del romanzo sono tratte da quadri ed illustrazioni dell'opera: spicca centralmente una rivisitazione del famoso Bacio di Francesco Hayez, contemporaneo di Alessandro Manzoni. L'artista visse a Milano mentre insegnava pittura all'accademia di Brera, oltre che produrre nel capoluogo lombardo molte delle sue opere". "Continua con questo murales la mostra a cielo aperto del Municipio 6 che racconta le grandi personalita' della storia culturale italiana lungo le sponde del Naviglio. Una navigazione tra arte e bellezza, tra passato e futuro", conclude Minniti.