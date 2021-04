Milano, un murales con Diabolik ed Eva Kant

Valentina di Crepax, e ora anche Diabolik: conclusa, nel Municipio 6, l’opera di riqualificazione artistica su 500 mq di muro in via Pesto, a poca distanza dalla chiesetta di Via San Cristoforo. L'opera è il frutto di una collaborazione tra il Municipio 6, la Casa editrice Astorina, il condominio di Via Savona 97 (proprietario dei muri), il Museo delle Culture di Milano MUDEC e gli sponsor e arriva dopo la realizzazione di un murale, in via San Cristoforo, dedicato a 'Valentina'. Al lavoro, in queste settimane, gli artisti di We Run the Streets. Il nuovo intervento artistico va nella direzione di realizzare un "distretto" che celebri la storia dei comics italiani. "L’obiettivo è di far crescere il nuovo Distretto del Fumetto, così da poter continuare a migliorare il nostro territorio, attraverso la celebrazione dell’arte, in ogni sua forma - spiega Santo Minniti, presidente del Municipio -. Oltre ad essere una celebrazione dell’arte del fumetto e della street art, queste opere sono un tributo alla città di Milano: il muro di Valentina ne celebra la storia, dal secolo di Leonardo da Vinci ai giorni nostri. Diabolik invece, con la sua fuga in coppia con Eva Kant, ci accompagna in un tour del nostro Municipio, passando dal quartiere Barona, Giambellino, Solari e Navigli", conclude.