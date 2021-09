Milano, un sistema innovativo per valutare gli immobili

Le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, il valore dell’informazione contenuta nei big data, la capacità di analisi di un mercato sempre più complesso e stratificato. È quanto K2Real, società di advisory immobiliare, ha incluso nella sua nuova piattaforma di valutazione immobiliare che costituisce un’assoluta novità per il mercato Italiano.

Nell’ambito del real estate italiano si tratta di una innovazione a 360°: “Abbiamo messo a punto un servizio di valutazione immobiliare – spiega Ugo Festini, partner della società – più pervasivo ed invasivo, coniugando le nostre expertise in campo immobiliare con i moderni algoritmi di Intelligenza Artificiale. Siamo oggi in grado di operare attraverso una piattaforma digitale capace di svolgere analisi accurate del mercato immobiliare e di elaborare grosse moli di dati in tempi rapidi”. Per molti soggetti che hanno la necessità di monitorare costantemente, e sempre più frequentemente nel tempo, il valore degli immobili quali banche, servicers, assicurazioni, così come investitori privati, può rappresentare un punto di svolta nella attività ordinaria di valutazione delle garanzie immobiliari e di risk management. “Utilizziamo una combinazione di sofisticati modelli e tecniche di elaborazione, di gran lunga più complessi e più accurati delle tradizionali tecniche di valutazione, spesso concentrate su modelli parametrici. Questo ci permette di aumentare la “capacità di leggere in profondità” il mercato – prosegue Festini –; credo si debba parlare di una nuova era dei processi di valutazione e di risk management immobiliare”.

La piattaforma trova applicazione in tutte le principali asset class immobiliari e presto integrerà nuovi sviluppi. “Stiamo già lavorando a modelli ancora più evoluti; da questo punto di vista siamo proiettati nel futuro, la tecnologia oggi ci permette di fare cose impensabili solo pochi anni fa – conclude Festini – ma attenzione di fronte ai dati c’è sempre l’uomo, il nostro team di analisti, che è essenziale ed integrato nel processo”.

È nato un nuovo sistema di valutazione degli immobili, un sistema che si muove nell’area della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Dal mercato si attende la conferma al valore operativo e commerciale, garantito da K2Real.