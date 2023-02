Milano, un uomo accoltellato al torace

Secondo quanto riporta MilanoToday, un uomo è stato accoltellato al torace questa mattina, verso le 8.30, all'interno di un cantiere edile in via Illirico, zona est di Milano.

Il 42enne, un cittadino tunisino, è stato soccorso e trasportato in codice giallo

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato. A causa delle ferite riportate nella parte bassa della schiena, il 42enne, un cittadino tunisino, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Al momento si trova ricoverato, non in pericolo di vita.