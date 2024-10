Milano: un uomo scala la facciata della Stazione Centrale, chiusi gli accessi principali

Attimi di tensione alla Stazione Centrale di Milano, dove nel pomeriggio un uomo si è arrampicato lungo la facciata principale dell’edificio, raggiungendo circa venti metri d'altezza. Le forze dell'ordine hanno immediatamente chiuso gli accessi frontali come misura di sicurezza, mantenendo comunque aperti gli ingressi laterali per garantire il flusso dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polfer, mentre i soccorritori del 118 erano pronti a intervenire con un’ambulanza e un’auto medica.

Soccorsi al lavoro per far scendere l’uomo, ignote le motivazioni del gesto

Mentre i vigili del fuoco valutano il modo più sicuro per riportarlo a terra, ancora non è chiaro se si tratti di una bravata o di un gesto dettato da ragioni personali. Testimoni presenti riferiscono che l’uomo, di origine rumena, sarebbe arrivato fino alla sommità dell’impalcatura urlando frasi incomprensibili. I soccorritori stanno ora considerando di usare una scala o altri mezzi di salvataggio per raggiungerlo e metterlo in sicurezza, mentre le autorità mantengono alta l’attenzione sulla situazione.