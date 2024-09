Milano, una delle città più cool d'Europa

Milano è tra le città più ambite d'Europa. Che sia per turismo o affari il capoluogo meneghino non delude nessuno ed è nel radar di tutti: che siano manager, studenti, creativi o semplici viaggiatori. “Milano ha la leadership in Europa, insieme a Madrid”, sottolinea Simone Giorgi, general manager di Park Hyatt Milano su Pambianco Hotellerie, dove parla delle destinazioni più richieste del momento. E dove racconta la scalata che la città della Madonnina ha fatto negli anni

Milano meglio di Londra e Parigi. E fa da traino anche a Como e Garda

“Un tempo - prosegue Giorgi sempre su Pambianco Hotellerie - era trendy dire che si andava a Parigi, a Berlino, a Londra. Ora Parigi è diventata concettualmente demodé, perché è una città che non porta innovazione, Londra si è isolata dopo la Brexit e Berlino è uscita dai radar. Al contrario Milano è diventata sempre più appealing. Ora è ‘cool’ dire che si va a Milano. Il capoluogo lombardo, insieme a Madrid, è diventato il ‘place to be’. Del resto, la città si è sviluppata in modo esponenziale su tutti fronti, quello artistico/culturale, la ristorazione, lo shopping, i trasporti con il nuovo aeroporto di Linate. E anche le location vicino a Milano sono diventate delle top destination, come il lago di Como, il lago di Garda, il lago Maggiore, le Dolomiti”.