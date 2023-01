Milano, una serata per ricordare Valerio Negrini dei Pooh

La serata speciale dedicata a Valerio Negrini, poeta e fondatore dei Pooh, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa prevista per l’11 gennaio 2023 al Teatro Pime a Milano è stata spostata al 20 febbraio al Teatro Lirico, Milano. Le motivazioni alla base dello spostamento di data e di location sono per accontentare le numerose richieste da parte del pubblico, dopo il sold out della data precedentemente annunciata e per dare maggiore supporto all’associazione Anpil e ai suoi scopi benefici.

La serata di musica avrà come ospiti non solo Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian

I biglietti già acquistati saranno disponibili per la nuova data e per chi invece volesse richiedere il rimborso del biglietto trova tutte le informazioni sul sito ticketone.it. Le prevendite per la nuova data saranno aperte dal 16 gennaio. La serata di musica avrà come ospiti non solo Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, che hanno condiviso con Valerio l’incredibile storia dei Pooh, ma anche Mario Biondi, Christian Iansante, Leonardo Manera ed Enrico Ruggeri e sarà presentata da Daniele Battaglia, Francesco Facchinetti e Paolo Conticini.