Milano, all'Università Bicocca l'VIII Beeronomics Conference

Attesa per l'VIII Beeronomics Conference che si svolgerà a Milano dal 19 al 22 giugno, negli spazi dell'Università Bicocca (edificio U7, in piazza dell'Ateneo Nuovo 1). Durante l'appuntamento il Comitato Organizzatore e Scientifico della Conferenza di Beeronomics consegnerà anche due premi: il "Beeronomics 2024 Best Paper Award" per il miglior documento teorico o empirico presentato (il vincitore riceverà un premio di 400 euro) e il "Beeronomics 2024 Young Researcher Best Paper Award" per il miglior articolo teorico o empirico presentato da un giovane ricercatore (il primo autore del documento deve avere meno di 35 anni, senza limiti di età per i coautori). Il vincitore riceverà in questo caso un premio di 250 euro.

Per maggiori informazioni: https://beeronomics2024.unimib.it/