Milano, uomo ferito nella notte da un colpo di pistola

Un uomo di 39 anni e' stato ferito nella notte con un colpo di pistola alla coscia. E' accaduto intorno alle 2.50 in via Costantino Baroni, dove vive. Areu riferisce che l'uomo ha riportato una ferita penetrante alla coscia. Il colpo è partito in un giardinetto non lontano da casa, quindi l'uomo ha fatto ritorno alla sua abitazione ed ha chiamato una ambulanza. E' stato portato in codice giallo al'Humanitas di Rozzano e, riferisce Ansa, in ospedale è risultato positivo alla cocaina.