Milano

Mercoledì, 14 ottobre 2020 - 14:42:00 Milano, uomo muore per un malore alla fermata della M3 Lodi TIBB Arresto cardiocircolatorio per un 83enne che viaggiava sulla linea gialla. Per lui non c'è stato nulla da fare

Milano, uomo muore per un malore alla fermata della M3 Lodi TIBB La circolazione dei treni della linea 3 è interrotta, tra le fermate di porta Romana e Lodi a causa della morte di un passeggero di 83 anni che ha avuto un malore mentre si trovava a bordo di un treno. A comunicarlo è Atm, la societa' che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La societa' ha predisposto dei bus sostitutivi e il personale di assistenza fornisce informazioni ai viaggiatori anche per indirizzarli verso altre soluzioni di viaggio.