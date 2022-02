Milano, uomo travolto dal treno alla stazione di Certosa

Dramma a Milano: alla stazione di Certosa un uomo è stato travolto da un treno in transito mentre si trovava sui binari. Il ferito, un straniero di 34 anni, e' ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano per via di un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia ferroviaria per i rilievi e per capire le ragioni di quanto e' successo.